Forse groei aantal banen in Maas en Waal ook tijdens corona

De provincie Gelderland doet ieder jaar in samenwerking met gemeenten een werkgelegenheidsonderzoek, de zogenoemde provinciale werkgelegenheidsenquête. Dat onderzoek laat zien dat in Beuningen in coronatijd, april 2020 tot april 2021, het aantal banen groeide met 280. Dat is 3,3 procent. Het gemiddelde in de hele provincie Gelderland ligt een stuk lager: 1,6 procent.