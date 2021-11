Frauderende ambtenaar Rijkswaterstaat die bakken geld uitgaf aan sekswerkers moet de cel in

Druten verdiende al 1,26 miljoen euro aan Kaliwaal

DRUTEN/BOVEN-LEEUWEN - Het bedrijf K3-Delta heeft sinds 2003 ongeveer 2,8 miljoen kubieke meter rivier- en havenslib gestort in de Kaliwaal in de Waaluiterwaarden bij Boven-Leeuwen. Dat is Drutens grondgebied. Die gemeente krijgt voor het storten 45 cent per kubieke meter. Dat betekent dat ze al ongeveer 1,26 miljoen euro heeft ontvangen.

20 oktober