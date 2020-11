Geen besmettingen rond pluimveebedrijf Puiflijk, wel zorgen, ook om hobbykippen

PUIFLIJK - In een straal van drie kilometer rond het met vogelgriep besmette pluimveebedrijf in Puiflijk zijn geen besmettingen meer gevonden. Wel blijven de maatregelen, zoals een vervoersverbod, gewoon gelden, en zijn de zorgen onverminderd groot.

Op 30 oktober werd er vogelgriep geconstateerd bij een bedrijf met vleeskuikenouderdieren in Altforst, een kleine week later bij een bedrijf met leghennen in Puiflijk. Om verspreiding van het virus te voorkomen, werden de bedrijven geruimd, alsook uit voorzorg een niet besmet bedrijf direct in de buurt. Bij nog eens zes andere pluimveebedrijven werden monsters genomen, waarvan de uitslag nu bekend is: ze testten negatief op vogelgriep.

Hobbyvogels

In de 10-kilometerzone rondom het Puiflijkse bedrijf liggen 24 pluimveebedrijven. In die cirkel geldt nog een vervoersverbod. Ook is er landelijk een ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee. Verder zijn dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen.

Dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden, als ze al niet wegens de coronamaatregelen gesloten zijn. Wel moeten er volgens het ministerie door bezoekers strenge hygiënemaatregelen genomen worden.

25 hobbykippen geruimd

Het ministerie van Landbouw maakt zich zorgen over de situatie, aangezien er op veel plaatsen in West-Europa besmette wilde vogels worden gevonden. Ook werd er vorige week vogelgriep vastgesteld bij de kippen van een hobbyhouder uit Middelie (gemeente Edam-Volendam): ook die kippen, 25 in totaal, zijn geruimd.