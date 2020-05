Gouden tijden voor me-movers: ‘Als mensen er een kopen, blijven ze het apparaat gebruiken’

Kinderva­kan­tie­we­ken en bouwdorpen in Maas en Waal zoeken en vinden alternatie­ven

22 mei WIJCHEN/DRUTEN - Het grootste kindervakantiedorp, Okie Dokie Dorp in Wijchen, gaat toch een hele week open. Maar dan via internet. Een aantal andere kindervakantieweken probeert ook alternatieven te vinden nu alle reguliere bouwdorpen zijn afgelast vanwege de coronacrisis. Sommige zien er geen heil in of wachten nog op duidelijkere regels van de gemeenten.