Grote brand bij houtverwerkingsbedrijf in Afferden

Auto - met hond en kat aan boord - uit de bocht en in sloot in Deest

31 december DEEST - Op de Vriezeweg in het buitengebied van Deest is rond 19.20 uur een auto uit de bocht gevlogen en in het water beland. De brandweer heeft de bestuurder uit de auto kunnen redden. In de wagen zaten ook een kat en een hond.