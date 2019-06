Grote brand in pand aan Industrieweg in Druten

Van Riswijk is weg en Dio'30 wordt kampioen

7 juni DRUTEN - Het kampioenfeestje van het eerste elftal van voetbalvereniging Dio'30 in Druten is al achter de rug, maar de ‘balkonscène’ hadden de spelers nog te goed. Gisteravond was het zover en ontving burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld de kampioenen op het balkon van het gemeentehuis in Druten.