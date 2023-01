‘Haar vormende jaren glippen tussen mijn vingers door’

De peesjes beginnen tegen te wringen, maar Urbanus (73) kan het niet laten: ‘De drang om de mensen live te laten lachen zat serieus onder mijn hart te drukken’

‘Van Madammen Met Een Bontjas’ tot Hector, en van ‘Hittentit’ tot Koko Flanel. Iedere pak ’m beet 40-plusser heeft wel een eigen herinnering - of meerdere - aan Urbanus. Maar doet de ‘Godfather van de Vlaamse comedy’ nog wel wat? Zeker en vast. In juni is hij zelfs in Oss te zien.

20 januari