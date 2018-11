‘Halve Michelinster’ Bib Gourmand voor restaurant Old Skool

Fotoserie Driehon­derd kramen en meer koeien op 200ste Leste Mert: 'Het is één groot volksfeest’

11:30 DRUTEN - Zo’n tachtig koeien staan er deze donderdag, op de tweehonderdste Leste Mert, in de Hogestraat in Druten. Dat zijn er volgens voorzitter Martien Pardoel een stuk of tien meer dan in 2017. ,,Ik denk niet dat het jubileum de reden is, maar het mooie weer.”