Hartverscheurend: Drutense kindergrafjes achter de afvalcontainers

Auto ramt hek en rijdt Drutense voortuin in; bestuurder aangehou­den

11 september DRUTEN - De politie heeft donderdag vlak voor middernacht een automobilist aangehouden die met zijn voertuig uit de bocht was gevlogen in Druten. Op de Raadhuisstraat had het voertuig een hek geramd en was daarna in een voortuin beland.