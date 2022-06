‘Help Oekraïners en andere vluchtelingen aan een baan’

Die actie, waarbij Jan Terlouw in discussie ging met Drutense en West Maas en Waalse kinderen over oorlog en vrede en vluchtelingen en waarbij de film Oorlogswinter werd vertoond, bracht 3500 euro in het laatje. Ook Jochem van Gelder verleende zijn medewerking.



Het geld is bestemd voor een uitje voor vluchtelingenkinderen - ook in dit geval niet alleen uit Oekraïne - naar de Efteling. Dat vindt plaats op 14 juli.