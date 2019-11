Historische dag ‘Grote werken’ in Maas en Waal: eendrachtig aan de stamppot

Centraal zaterdag stonden de voorstellingen in het Agoratheater, met onder andere oude foto’s, filmpjes en voordrachten. De zaal zat twee maal vol, met 400 man publiek was elke voorstelling uitverkocht. Er waren zelfs drie extra rijen stoelen geplaatst om zoveel mogelijk Maas en Walers een feest der herkenning te kunnen voorschotelen. Want dat was het voor de meeste, voornamelijk oudere, aanwezigen.



Ook de andere ruimten in D’n Bogerd waren gevuld met kramen van nagenoeg alle historische verenigingen uit de verschillende dorpen. Zij houden de rijke geschiedenis van het Land van Maas en Waal levend.



Stamppotbuffet

Als het stamppotbuffet open is en de eerste bezoekers hun rookworst aansnijden, start Wies Berris-Visschers van het Streekhistorisch Museum Tweestromenland haar ‘modeshow’. Mannen en vrouwen in streekdracht uit de 19de en vroeg 20ste eeuw lopen door de foyer terwijl Berris-Visschers het in haar microfoon van commentaar voorziet. ,,Vrouwen van rijke boeren droegen een muts met een brede kanten rand. Als je nog meer te besteden had, liet je een poffer maken. Die heeft twee linten.”



Van de streekdracht gaat ze door met de mode. ,,Deze dame draagt een jurk volgens de Europese mode, ze draagt er een kapothoedje bij en een reticule.” Aan het einde doet ze nog een oproep: ,,Als u zolders op gaat ruimen, kijk dan of u nog iets heeft.”