Honden in Maas en Waal ziek na bezoek aan Waalstrand

Drutenaar wil einde relatie bepraten met doorgela­den wapen

31 juli ARNHEM - Een 44-jarige man uit Druten die op 20 april met een doorgeladen wapen het raam intikte bij zijn ex-schoonmoeder in Deest en naar zijn ex-vriendin en haar moeder op de bovenverdieping liep, had nooit de bedoeling om hen te bedreigen. ,,Ik werd zelf door die nieuwe vriend bedreigd en ging praten om te weten hoe serieus dat was. En ik wilde weten waarom ze met hem verder gaat.’’