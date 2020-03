Honderd reacties op één huurwoning in Druten, er moet iets veranderen vindt HuurdersBelangen

In 2019 fors meer woningin­bra­ken in Druten, maar de burgemees­ter is optimis­tisch over 2020

7:25 DRUTEN - Het aantal woninginbraken in de gemeente Druten is voor het tweede jaar op rij flink gestegen. Werd er in 2017 nog 17 keer ingebroken, in 2018 waren er 27 inbraken in deze gemeente. En in 2019 is dat aantal volgens de politie gestegen naar 39.