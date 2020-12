Huisartsen platgebeld om vrijstelling van dragen mondkapje

Inwoners regeren mee via de computer in Druten en Wijchen

6 november DRUTEN - Achter je laptop of pc laten weten wat je vindt van het nieuwste bouwplan of het onkruid in je straat? Zelf voorstellen doen over wat er zou moeten veranderen in je dorp? In Druten wordt het volgend jaar mogelijk. Wijchen volgt waarschijnlijk ook.