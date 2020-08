Hulpdiensten naar steekpartij aan Kriekveld in Druten

Je diploma ophalen op de parkeer­plaats: om nooit te vergeten

7 juli DRUTEN - Een diploma-uitreiking zat er vanwege het coronavirus binnen niet in. Dan doen we het toch op de parkeerplaats, dachten de docenten van het Pax Christi College in Druten, in een soort van drive-in. Gisteren haalden 250 vmbo-leerlingen hun papiertje op, terwijl hun ouders wachten bij de auto. Drie portretten.