Illegale vuurwapens en munitie gevonden in woning in Deest

Video 215.000 kippen vergast in Maas en Waal: ‘Ik heb mijn man vanochtend voor het eerst zien huilen’

5 november PUIFLIJK/ BOVEN-LEEUWEN - Ineens lagen er 33 kippen dood in de stallen. ,,Normaal zijn dat er vijf.” Een dag later worden alle 100.000 kippen vergast omdat dan duidelijk is waarom: er is vogelgriep bij de kippenfarm in Puiflijk.