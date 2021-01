In opspraak geraakte pastoor Jos Hermans uit Druten: ‘Ik ben uit de tent gelokt’

‘Stankcri­sis in Druten voorbij’: 15 kilometer riool doorge­spoeld, veroorza­ker blijft onbekend

6 januari DRUTEN - De ‘stankcrisis’ in Druten-Zuid is voorbij. Dat meldt Iwan Jacobs, woordvoerder van de Veiligheidregio Gelderland-Zuid. Tot dinsdagavond laat is zijn instantie, samen met de brandweer, bezig geweest de riolering over een afstand van 15 kilometer door te spoelen vanwege een terpentinelucht die mensen in hun huizen roken en die via het riool omhoog walmde.