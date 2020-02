Inbreker verstopt zich onder aanhanger in Druten, geeft zich over als politie dreigt met loslaten hond

Nieuw uitzicht voor broedende ooievaars in Maas en Waal na verhuizing nesten

26 februari AFFERDEN - Drie ooievaarsnesten op palen hebben woensdagochtend een nieuwe plek in Maas en Waal gekregen. De vogels kunnen naar hartelust gaan broeden in de Gouden Ham, in Afferden en langs de dijk bij Druten. Er zijn extra ijzeren buizen naast de palen geplaatst voor de stabiliteit, omdat de brandrode runderen die in het gebied lopen er nogal eens tegenaan schuren.