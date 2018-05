Is Dean uit Horssen de mooiste van het land?

FIOD legt beslag op 200.000 euro na doorzoeken woning van Drutense

3 mei DRUTEN - De FIOD heeft na een huiszoeking in Druten onder meer beslag gelegd op 200.000 euro van een 58-jarige Drutense vrouw. De vrouw had voor de Belastingdienst verzwegen dat zij geld op een Zwitserse bankrekening had staan. Ook had zij opzettelijk onjuiste aangiften van inkomstenbelasting gedaan.