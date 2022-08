Jonge bestuurder uit Horssen legt vloermatje goed en botst tegen fietsers: ‘Leven onomkeerbaar veranderd’

Feestweek Boldershof niet te missen voor bewoners

De bewoners van Boldershof keken er weken naar uit: de feestweek in De Wielewaal in Druten. Maandagavond was het openingsfeest met onder andere feestduo Happy Ouwer uit het eigen dorp. Op de locatie van ‘s Heeren Loo in Druten wonen mensen met een verstandelijke beperking.

1 augustus