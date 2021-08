Kersenteler Rob Janssen verrast Deest met Boer Zoekt Vrouw: ‘Ik had nooit gedacht dat hij aan dit programma mee zou doen’

In dorpshuis ’t Trefpunt in Deest gaan de handen rondom de volle stamtafel meteen omhoog. Dat het dorp na zondagavond een bekende Nederlander rijker is, is al als een lopend vuurtje door het dorp gegaan. Zonder de naam te noemen weet eenieder meteen over welke Deestenaar het gaat.

Rob Janssen, 51 jaar oud en kersenteler. Geboren en getogen aan de Van Heemstraweg. Deelnemer aan het bekendste Nederlandse datingpogramma Boer zoekt vrouw (BZV). Heel vaak zien ze hem niet in het dorp, maar soms duikt hij op. Met een plan of idee. Zoals zijn kersen drive-in. Zo uit de hoge hoed, zegt Ellen Thomassen van ’t Trefpunt. Hij verrast, maar even zo plots is hij dan weer verdwenen. ,,Als hij straks plots Prins Carnaval is, dan zou ik het ook geloven. Maar ik had nooit gedacht dat hij, als type zeg maar, aan dit programma mee zou doen.’’