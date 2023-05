Keuze voor ‘groene’ bestrating op dorpsplein geeft Deest kopzorgen: ‘Ik baal hier enorm van’

Ontvoerde man is een 22-jarige Nijmege­naar, hij werd bij Keizer Karelplein in een auto gedwongen

De man, die vrijdagnacht in Nijmegen werd ontvoerd, is een 22-jarige inwoner van Nijmegen. Enkele uren later werd hij zaterdagochtend bij een tankstation in Woudenberg door de politie bevrijd. Daarbij werden drie mannen aangehouden. Zij zitten nog steeds vast.