Kinderen van vermoorde Lato: ‘Leger in Afferden was voor de show’

,,Die signalen hadden wij niet. In politieoverleggen met de burgemeester is de naam van deze meneer nooit genoemd. Als er aanleiding voor was, dan had zij het echt wel geweten.”



En die militaire parade op het erf die volgens de krant op film is vastgelegd? Kugel heeft z'n bedenkingen. ,,In de video staan een paar man op een rij, in militaire outfits. Er is vlagvertoon, maar dat mag.” Overigens is Lato op andere filmpjes op YouTube met wapens in zijn hand te zien, maar onduidelijk is of dit in zijn huis in Afferden is. Zo blijft ook onduidelijk of er wapens aanwezig waren in de villa.