Krijgen alle Oekraïners inmiddels hun leefgeld? ‘Na een aanloopperiode gaat het goed’

1. Wat doen de gemeenten en wat doet Maurits Klaver?

De gemeenten zorgen voor lokale opvang van grotere groepen vluchtelingen: op een cruiseschip in Druten en in het voormalige gemeentehuis van Wijchen. Ook zorgen ze er onder meer voor dat het leefgeld dat het Rijk heeft toegezegd bij de Oekraïners komt. Maurits Klaver is voorzitter van de stichting ‘Samen Voor Oekraïne’. Die begeleidt in Druten en Wijchen 22 gastgezinnen die gezamenlijk 58 vluchtelingen opvangen. Ook in Beuningen en West Maas en Waal heeft de stichting gastgezinnen.