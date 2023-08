Kwetsbare regenboogbank verdient plek met meer controle, zegt buurtbewoner

Een ‘gaybrapad’ lijkt er niet te gaan komen in Druten, maar wat dan wel?

DRUTEN - De kans is klein dat Druten een regenboogpad of ‘gaybrapad’ krijgt. Leerlingen uit de lhbtiq+-gemeenschap op middelbare school Pax Christi College vinden het geen goed idee. Ze denken nu mee over een andere uitingsvorm waarmee de gemeente aangeeft dat iedereen welkom is.