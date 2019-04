Laatste lesdag Pax Christi: voor en door leerlingen en zanger Kafke

Afdelingsleider Bart van Wijk is blij met het initiatief van de leerlingen. ,,De dag is nu al geslaagd. De leerlingen hebben alles zelf geregeld en we zijn supertrots. We twijfelden erover om de viering op school af te schaffen en naar een pretpark te gaan, maar we hopen nu dat de traditie wordt voortgezet door examenleerlingen. Onze vmbo-afdeling is nu wel in een pretpark.”



Roos is blij met het succes van de examenstunt. ,,In eerste instantie was het niet de bedoeling dat het zo groot zou worden, maar een van de doelen van vandaag is het vertrouwen van de school te winnen. Daar past dit goed bij.” Het Amstelveen College in Amstelveen heeft wel maatregelen getroffen in verband met de laatste lesdag. Zij sloten de school vandaag uit angst voor rellen.