Lichaam gevonden in de Waal bij Deest

Onduidelijk is nog waar het lichaam vandaan komt en of het mogelijk gaat om een lichaam uit Duitsland, waar onlangs veel mensen vermist raakten na hevige overstromingen. Het lichaam wordt overgebracht naar een locatie in Elst, waar verder onderzoek gedaan wordt. ,,Het identificatieproces kan nog wel even duren. Het is nu nog te vroeg om iets te zeggen over de identiteit of oorzaak”, zegt een politiewoordvoerder.

Tweede lichaam in korte tijd

Het is het tweede lichaam in korte tijd dat is aangetroffen in de Waal. Vorige week werd er nog een lichaam in de Waal bij Wamel gevonden. Rijkswaterstaat (RWS) liet toen weten dat het goed mogelijk is dat lichamen zich vanuit Duitsland naar de Waal in deze regio laten meevoeren. ,,We weten natuurlijk niet of het nu specifiek het geval is, maar het kan wel’’, zei een woordvoerder van RWS hierover. ,,Kijk maar naar de lichamen van de meisjes die onlangs in Duisburg vermist raakten. Die werden gevonden in de Waal (bij Gendt, red.).’’