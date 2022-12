Lintje voor Hans Nas, mede dankzij hem hangen er aed’s in Puiflijk en Druten-Zuid

Nas zette zich jarenlang in als vrijwilliger voor de EHBO-vereniging in Puiflijk. Hij is lid sinds 1979 en verzorgde er de ledenadministratie en bedrijfscursussen. Nas zocht de samenwerking met andere EHBO-verenigingen in de regio toen het ledental van zijn eigen vereniging terugliep. Mede dankzij hem hangen er aed’s in Puiflijk en Druten-Zuid.