Ludiek verkeersbord in Druten is snel gestolen

Nog veel plek bij 'EHBO aan het stuur' in Druten

10 september DRUTEN - 'EHBO aan het stuur', de eerste-hulpcursus voor jonge rijlessers in de gemeente Druten, is enerzijds een succes. Jongeren die deelnamen, zijn enthousiast. Anderzijds zijn er van de honderd plekken nog veertig over.