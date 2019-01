Maas en Waalse dansers nog niet zeker van liveshow ‘Holland’s Got Talent’

Doei sneeuw, hallo Ewijks ijs

24 januari EWIJK - De hekken leverde de gemeente woensdagmorgen al. Woensdagmiddag stond er een sneeuwschuiver. Enkele uren later konden de mannen met de waterspuit aan de gang op De Klef. En als het goed is staan er over enkele dagen kinderen en ouders op het ijs in het Ewijkse dorpscentrum. Ze begonnen er laat met het aanleggen van een ijsvloer. Maar dat is, gezien de sneeuw van het afgelopen etmaal, niet eens zo dom. Ton van den Berg uit Ewijk moest even wat slapende ijsmeesters wakker maken, maar toen dat eenmaal was gelukt, kun de klus worden geklaard. Daarbij werkte ook het 84-jarige lid van de ijsclub Beatrix Geert van Hulst, plaatselijk bekend als ‘de grote muis’, mee.