Maas en Waalweg wordt ‘windmolensnelweg’

Cineast Jos van Kruisber­gen filmt avondklok in Maas en Waal

1 februari In een korte documentaire heeft cineast Jos Kruisbergen de avondklok in Maas en Waal gevangen. De Wamelse filmmaker neemt de kijker mee langs de kerkklok van Wamel, het zicht op Tiel over de rivier en de stille straten in Beneden-Leeuwen, Beuningen, Wijchen en Druten.