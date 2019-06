Man (46) uit Druten verdacht van miljoenenfraude bij Rijkswaterstaat

Begin dit jaar werd bekend dat tussen 2014 en 2018 door een medewerker van Rijkswaterstaat voor zeker 1,7 miljoen euro aan valse facturen is ingediend. De politie startte direct een groot onderzoek en sprak het vermoeden uit dat mogelijk meerdere mensen betrokken zijn bij de fraude.

‘Verschrikkelijk spannende tijden’

Rijkswaterstaat deed al in januari van dit jaar aangifte en stelde één medewerker - de 46-jarige Drutenaar - op non-actief. De man is op dit moment op vrije voeten maar wordt nog altijd als verdachte aangemerkt, zo vertelt hij. ,,Het is afwachten, ik weet niet waar ik aan toe ben. Ik hoor niets van de politie en justitie. Het zijn verschrikkelijk spannende tijden voor mij en mijn gezin.”

Inhoudelijk wil hij niet op de kwestie ingaan. ,,In Druten gaan nu de wildste verhalen rond. Daar klopt helemaal niks van. Waar een klein dorp groot in kan zijn: iedereen praat erover. Natuurlijk, dat is erg vervelend.” Mensen in het dorp die de Drutenaar kennen, zeggen dat ze erg verbaasd zijn: ,,Het is zo’n aardige man, hij is wel de laatste van wie je zoiets verwacht.” En: ,,Dit kan niet kloppen.”

Onderzoek loopt

Het is overigens nog onbekend wat er precies is gebeurd: Rijkswaterstaat en de politie willen geen nadere reactie geven. ,,Maar het politieonderzoek loopt volop”, verzekert een politiewoordvoerder.

Nadat de vermeende fraude eind januari aan het licht kwam, is de Drutenaar direct op non-actief gesteld. Ook is zijn woning - een keurige hoekwoning in een nieuwbouwwijk in Druten - doorzocht.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat liet eerder al weten de kwestie hoog op te nemen: ,,Bij ernstige verdenkingen als deze moet de onderste steen immers boven komen en moeten maatregelen worden genomen die ervoor zorgen dat dergelijke acties in de toekomst worden uitgebannen.”

Forse straf

Mocht de Drutenaar voor de strafrechter moeten verschijnen, dan hangt hem een forse straf boven het hoofd. Volgens Henny Sackers, hoogleraar sanctierecht aan de Radboud Universiteit, rust op ambtenaren een extra last. ,,Ze gaan immers met gemeenschapsgeld om. Als ze daarmee aan de haal gaan, is dat voor een rechter een strafverzwarende omstandigheid.”