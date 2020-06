Man bood Drutens meisje (16) aan voor sekswerk: anderhalf jaar cel geëist

Geen optredens, dan maar iedere dag een salade presente­ren

9:46 DRUTEN - Je bent artiest en ineens is je overvolle agenda leeg. Wat doe je dan? In ieder niet bij de pakken neerzitten, zegt Stan van den Dobbelsteen uit Druten. De zanger van Het Feestteam maakt nu iedere dag een salade in zestig seconden.