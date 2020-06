Man die ‘voor de gein’ Drutens meisje (16) aanbood voor prostitutie draait de cel in

De man heeft erkend dat hij in mei en juni 2018 verschillende seksadvertenties met blootfoto’s van haar plaatste. Hij dacht dat ze 18 jaar oud was en zei dat het nooit de bedoeling was geweest dat ze daadwerkelijk seks met anderen zou hebben. Het was allemaal voor de gein en met haar instemming, zei hij.



Hij kende het meisje van datingsite Tinder en haalde haar vier keer van huis op om seks met haar te hebben in zijn woning of in een hotel. Hij maakte foto’s van haar en fantaseerde met haar over het hebben van seks terwijl anderen toekijken.