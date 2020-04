Man uit cafetariagevecht in Druten: ‘Ik ben het slachtoffer’

Stichting ‘boos over truc’ om inspraak over Zonnepark Uivermeer­tjes te beperken

7:00 DEEST - Inspraak in het plan voor het drijvend zonnepark op de Uivermeertjes in Deest wordt in de kiem gesmoord. Dat vindt Stichting Goeie Gronde uit Deest. Er is in het dorp veel weerstand tegen het plan.