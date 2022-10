Man uit Druten had wellicht 50.000 euro over voor moordopdracht in Kerkdriel

KERKDRIEL/ARNHEM – Een 40-jarige man uit Druten zou 50.000 euro hebben betaald om zijn vrouw om het leven te laten brengen. Die opdracht had hij volgens het Openbaar Ministerie gegeven aan een 29-jarige man zonder vast adres. De aanslag werd in april gepleegd op Resort aan de Maas in Kerkdriel. Het slachtoffer, een 28-jarige vrouw, liep ernstige steekwonden op. Ze heeft in het ziekenhuis moeten vechten voor haar leven.

Rond de steekpartij is verder nog veel onduidelijk, bleek woensdag bij een voorbereidende zitting in het proces tegen de 29-jarige verdachte zonder vast adres en de 40-jarige Drutenaar. Tijdens de zitting werd besloten dat alle telefonische contacten tussen de twee verdachten nader zullen worden onderzocht. Daarnaast worden de 40-jarige en zijn vrouw op 18 oktober achter gesloten deuren gehoord.

Web van leugens

Waarom de vrouw dood moest, is niet duidelijk. Tijdens de regiezitting woensdag bleek dat er veel verhalen rondgaan. Zo zou de Drutenaar bang zijn voor de familie van zijn ex-vrouw, voor wie hij de verhouding met de 28-jarige vrouw verborgen had gehouden. Hij zou zelfs een dubbelleven hebben geleid. Het OM spreekt over een web van leugens dat de Drutenaar heeft gesponnen.

Het slachtoffer van de steekpartij was woensdag bij de zitting aanwezig. Zij wil dat de 40-jarige zo snel mogelijk op vrije voeten komt, om haar bij te staan bij haar revalidatie. Eventueel onder elektronisch toezicht. Een verzoek daartoe van zijn advocaat werd echter door de rechtbank afgewezen, zodat hij voorlopig nog in de gevangenis in Grave moet blijven.

De mogelijke dader van de steekpartij is kort na het incident op 11 april aangehouden in Emmen. In juni volgde de arrestatie van zijn mogelijke opdrachtgever.

Brandstichtingen

De twee mannen kwamen ook naar voren in een onderzoek naar brandstichtingen aan een pand in Geldermalsen en personenauto’s, onder andere op de Steenweg in Waardenburg. De branden waren tussen februari en april dit jaar. Het OM denkt dat de 29-jarige verdachte daarvoor verantwoordelijk is. De Drutenaar zou hem daarvoor 150.000 euro hebben geboden. Mogelijk hebben ze te maken met het faillissement van zijn schoonmaakbedrijf in Geldermalsen.

De inhoudelijke zitting is op 25 januari.



