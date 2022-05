Met de broodmand nog in de hand werd hartstilstand bakker Tonny (75) bijna fataal: het abrupte einde van de dorpsbakker

Tonny Sas (75) was een bakker van de oude stempel. Zonder winkel. Klanten kochten brood en banket bij hem ‘achterom’, in de bakkerij. En hij bezorgde het brood met een bestelwagen aan huis bij zijn trouwe klanten. Afgelopen zaterdag deed hij dat ook. ,,Ik was in een achteraf stukje bij Boldershof en zakte als een plumpudding in mekaar. Ik raakte helemaal weg met de broodmand in mijn hand.” Een dolgedraaide pacemaker en een hartstilstand.