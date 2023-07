Met de rolstoel op de draaimolen, feestweek Boldershof is voor iedereen

Plan voor bouwen bij ‘verborgen parel’ Kinderdorp Neerbosch, bedrijven en bewoners zijn er niet blij mee

Maximaal 55 woningen erbij en een nieuwe sporthal: de gemeente Nijmegen wil gaan bouwen in een ‘verborgen parel’ aan de rand van de stad, in het gebied van het voormalig Kinderdorp Neerbosch. Bewoners en bedrijven in de buurt zijn niet blij met de plannen.