Met grote pupillen naar de politie slaan: werkstraf na houseparty

Het ging er die nacht wild aan toe in de uiterwaarden van Deest/Afferden. Ongeveer 150 bezoekers hadden zich daar op de late zaterdagavond voor een illegale houseparty verzameld. Al snel regende het klachten over geluidsoverlast vanuit de omliggende dorpen.

Bassen

Daarvan kwam echter niets terecht. Pas de volgende ochtend om half elf had de politie genoeg manschappen op de been gebracht om in actie te komen. De eerste aanzegging om het terrein te verlaten werd door de feestgangers genegeerd. Daarop formeerden de agenten een linie om stapsgewijs tot ontruiming over te gaan. Toen ze de geluidsinstallatie in beslag wilden nemen, ging de Udenaar in gevechtshouding voor het aggregaat staan en begon hij met zijn vuisten tegen de naderende slagorde te maaien. Na enkele tikken met de wapenstok werd hij gevloerd en aangehouden.