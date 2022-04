Na bijna drie jaar nog steeds niet duidelijk wanneer verdachten drugslab Deest moeten voorkomen

Gemeenteraadsverkiezingen LIVE | Kijk nu naar het lijsttrek­kers­de­bat in Druten!

DRUTEN - Het is politiek vuurwerk in Druten, woensdagavond vanaf 19.30 uur. Dan treden de lijsttrekkers in de arena onder leiding van Gelderlanderjournalist Eric Reijnen Rutten. In de zaal van het Agora Theater in cultureel centrum D’n Bogerd ziet het publiek hoe de politici de degens kruisen.

9 maart