Naomi wil van haar lelijke buik af na maagverkleining: ‘Ik voel me verminkt’

Maar het is juist geen gezicht, ziet de Drutense telkens als ze voor de spiegel staat. Een flinke flap huid hangt slap als een vaatdoek naar beneden. Ze is 24, maar haar buik lijkt die van een bejaarde vrouw.



Verminkt

,,Ik herken mezelf niet meer op oude foto’s van toen ik nog overgewicht had, maar nu herken ik mezelf ook niet in de spiegel”, zegt Helder. ,,Ik voel mezelf dan nog hetzelfde als twee jaar geleden, alsof ik nog steeds te zwaar ben. Misschien vind ik dit nog wel erger. Ik voel me verminkt.”



Twee jaar geleden onderging Helder in het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate een maagverkleiningsoperatie. Ze woog 128 kilo, kampte al haar leven lang met de beperkingen van een te zwaar lijf en de psychische druk van pesterijen en meewarige blikken.



Obesitas zit in de familie en welk dieet ze ook uitprobeerde: niets hielp. ,,Toen ik in Disneyland Parijs een keer niet in een attractie paste, was ik er klaar mee. Ik schaamde me zó.”