Niet gestoken bij ‘steekpartij’ Puijflijk

Druten gaat niet in tegen bagger­stort Kaliwaal

4 oktober DRUTEN/BOVEN-LEEUWEN - Druten gaat niet in tegen de voortgaande baggerstorting in de Kaliwaal bij Boven-Leeuwen. Dat laten wethouder André Springveld en zijn collega's weten in antwoord op vragen van collegepartij Kernachtig Druten (K8D). De partij, die erg kritisch is over de slibdumping, wilde dat de gemeente bezwaar zou maken tegen de slibdump. Ze legt zich nu neer bij het standpunt van burgemeester en wethouders.