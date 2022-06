Nieuwe entree Druten, plan De Portier, kan worden gebouwd

Reuzenlet­ters #Landvan­maasen­waal: niet te missen

In Toronto staan ze, in Brisbane, Amsterdam en tientallen andere steden wereldwijd. En nu ook in Appeltern. De witte XL-letters zijn vaak een trekpleister voor toeristen en een hotspot voor een selfie. De letters #Landvanmaasenwaal bij Riverside in Appeltern moeten de promotie van het Land van Maas en Waal kracht bij zetten.

21 juni