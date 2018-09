OM: voormalig kandidaat-raadslid betrokken bij acht plofkraken

Nog geen duidelijk­heid over windmolens en zonnepar­ken Druten

3 september DRUTEN - De groene energie in Druten laat weer langer op zich wachten. Pas in oktober komt er een besluit over de zogeheten Routekaart. In dat gemeentelijke plan staat beschreven hoeveel windmolens en zonneparken er zouden moeten komen en waar.