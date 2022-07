Omstreden Drutense pastoor Jos Hermans vertrekt naar Sint Anthonis

Nu is Hermans nog pastoor van de parochie H. Franciscus en H. Clara in de gemeente Druten. Eind vorig jaar gaf hij een omstreden corona-advies in zijn preek. Inenten is voor gezonde mensen niet nodig, was kort gezegd zijn boodschap.

Die overweging schoot veel parochianen in Druten in het verkeerde keelgat. Ze begrepen niet hoe Hermans zich ‘zo mee kon laten sleuren door complottheorieën en zijn gezonde verstand opzij kon zetten’, zoals een van hen, Bert Beuving, het destijds verwoordde. Sommige mensen liepen destijds zelfs de kerk uit en besloten weg te blijven. Hermans zei sorry omdat hij niemand met zijn woorden wilde kwetsen. Beuving twijfelde aan de oprechtheid van de spijtbetuiging.

Meer gevoelige kwesties

Het was overigens niet de enige en niet de eerste heikele kwestie rond Hermans. In Asten, waar hij voor Druten pastoor was, lag Hermans al zwaar onder vuur. Er waren spanningen rond de fusie van de parochie Asten met de parochie Someren. Hij kreeg ruzie met kapelaan Harold van Overbeek en werd gedegradeerd tot pastoor-assistent.

Eind 2014 was er in Asten ook nog de persoonlijke schenking van 120.000 euro die Hermans aannam uit de erfenis van parochiaan Tonny van Empel. Zij had voor haar dood haar testament laten veranderen. Haar nabestaanden vochten de schenking aan. Zonder succes. In 2015 kwam Hermans naar Druten.

Dagblad Trouw typeerde Hermans in 2012 als ‘uitvoerder van de harde Roomse lijn’. Hij volgde de streng conservatieve koers die toen heerste in het bisdom Den Bosch.

Op 1 september begint pastoor Hermans in Sint Anthonis.