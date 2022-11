Omwonenden trekken ten strijde tegen plan voor elf meter hoog parkeerhuis in Druten: ‘We kijken straks alleen nog tegen een muur aan’

Druten praat met K3-Delta over Kaliwaal­bag­ger en afwerking van plas

DRUTEN - Over het stoppen van de baggerstort in de uiterwaardenplas Kaliwaal heeft de Drutense wethouder Ronald Thoonen (duurzaamheid en milieu) op 1 december een gesprek met K3-Delta. Dat is het bedrijf dat de afgelopen decennia slib in de Kaliwaal stortte.

9 november