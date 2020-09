Onkruid? Nee, Paulownaplanten ontpoppen zich tot ware sierbomen

Varkenshouder Jos Litjens (68) hoorde drie jaar geleden hoe politiek Den Haag zich druk maakte over de uitstoot van CO2. Litjens: ,,Als de politiek zegt: we moeten allemaal links af, dan kijk ik eerst of dat ook écht noodzakelijk is.”



Zo was het vorige heikele punt dat de naaldbomen in de Veluwe kapot zouden gaan door de ammoniakuitstoot van zijn varkens. Litjens liet er geen gras over groeien. ,,Wat ik heb gedaan de eerste beste zondag? Naar het bos gereden, vier naaldbomen meegenomen en hier in de tuin gezet, naast mijn stal. Ze gingen niet kapot, integendeel, ze werden ruim acht meter hoog. Wie houdt wie nu voor de gek?”



Idem dito voor het probleem omtrent de CO2-uitstoot. Litjens: ,,Via internet zocht ik welke bomen het meeste CO2 opnemen, en daarmee ook stikstof. Daar kwam de Paulownaboom uit. De boom neemt veel CO2 op en vier keer meer stikstof dan andere bomen.”