Open dag voor Oekraïense vluchtelingen in Maas en Waal

Het is een van de inmiddels 20 gastgezinnen in Maas en Waal. Afgelopen zaterdag ontmoetten ze elkaar in het Bondsgebouw in Druten waar de eerste open dag is. Deze is georganiseerd door Maurits Klaver en Sophie Hooymans, de kartrekkers in de regio. Het doel: de gasten welkom heten, elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen. Er is een tolk en mensen van de gemeente en vluchtelingenwerk zijn aanwezig. Folders in het Oekraïens geven informatie over de voedselbank en over gratis concerten en fietsen. Aan lange tafels vol Oekraïense hapjes zitten gevluchte moeders, kinderen en ouderen, wat timide, tussen hun gastgezinsleden. De vragen lijken vooral bij de laatsten te leven.