Ophef om anti-vaccinatiepreek Drutense pastoor: ‘Gezonde mensen hebben geen vaccinatie nodig’

Reis terug naar volksbuurt De Horst, het ongepolijs­te Druten komt weer tot leven in een boek

14 november DRUTEN - Het oude Druten is niet meer. De Horst, dat was de Drutense volksbuurt toen de Hooistraat dé plek was waar het gebeurde. Kattenburg en Hogestraat waren nog niet in tel. Lang vervlogen tijden die herleven in een bijzonder boek.