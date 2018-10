Opmerkelijk blauw spoor bij de Kaliwaal: is het gif of zijn het blauwalgen?

Boven-Leeuwense Bas Lemmers ontdekte het spoor gisteren tijdens een zwemtocht. Hij plaatste hierna enkele foto's op Facebook om meer duidelijkheid te krijgen over de herkomst van het blauwe spoor. ,,Ik weet bijna zeker dat het geen blauwalg is. Het lijkt meer op opgedroogde olie of iets wat gelekt is. Er kwam in ieder geval geen vreemde lucht vanaf.’’ Maar hij weet nog niet zeker of het gaat om bijvoorbeeld ernstige vervuiling, gif of toch blauwalgen.